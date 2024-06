Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich nach dem Messerangriff in Mannheim mit sechs Verletzten entrüstet gezeigt. «Ich verurteile die Tat in Mannheim aufs Schärfste!», schrieb seine Sprecherin Cerstin Gammelin am Freitag in Steinmeiers Namen auf der Plattform X. «In unserer Demokratie darf kein Platz für Gewalt sein - Gewalt zerstört Demokratie. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut.» Er wünsche den Verletzten ein rasches Genesen und dankte der Polizei für ihr schnelles Eingreifen.

Mannheim (dpa) - Ein Angreifer hatte am Freitagmittag fünf Teilnehmer einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa und einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei niedergeschossen und verletzt. Kurz nach dem Vorfall kursierte ein Video davon im Internet.