Trotz der Verschiebung des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in Ludwigsburg empfangen. Das Staatsoberhaupt werde am Vormittag (10.00 Uhr) an den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Institutes (dfi) teilnehmen und ein Grußwort sprechen, sagte Institutsleiter Frank Baasner der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Macron werde von Laurence Boone, der französischen Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten, vertreten. Steinmeier wird ohne seine Frau Elke Büdenbender in Ludwigsburg erwartet, wie Baasner weiter sagte.

Ludwigsburg/Berlin (dpa) - Macron hatte seinen Staatsbesuch am Samstag wegen der anhaltenden Krawalle in Frankreich verschoben. Eigentlich sollte er am Montag in Begleitung seiner Frau Brigitte mit militärischen Ehren von Steinmeier und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Ludwigsburger Schlosshof empfangen werden. Vorgesehen war auch die Teilnahme an den dfi-Feierlichkeiten.

Bereits am Sonntagabend wollte Macron in Marbach am Neckar das Literaturmuseum besuchen. Weitere Stationen des Besuchs wären am Montag Berlin und am Dienstag Dresden gewesen.