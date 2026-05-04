Unbekannte werfen Steine und einen großen Ast auf die A5 bei Karlsruhe. Drei Autos können danach nicht mehr weiterfahren. Was die Polizei unternimmt, um die Täter zu fassen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Unbekannte haben mehrere Steine und einen großen Ast von einer Brücke auf die Autobahn 5 bei Karlsruhe geworfen. Mehrere Fahrzeuge fuhren nach Polizeiangaben über die Steine und wurden dadurch beschädigt. Die Schäden an drei Autos waren so groß, dass sie nicht weiterfahren konnten. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sperrte die Strecke in Richtung Norden am späten Freitagabend. Die Polizei vermutet, dass die Täter die Waschbetonsteine aus einer nahen Kleingartenanlage entwendet haben und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.