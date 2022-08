Angesichts steigender Preise bringen mehr Menschen in Deutschland ihre Schmuckstücke zum Pfandleiher, um schnell an Geld zu kommen. «Es geht nach oben», sagte der Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Pfandkreditgewerbes (ZDP), Wolfgang Schedl, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Gerade in den letzten Wochen hätten die Geschäfte angezogen.

Stuttgart (dpa) - Konkrete Daten lägen ihm nicht vor. Jedoch berichteten laut Schedl Kundinnen und Kunden der Mitgliedsbetriebe vor Ort, alles werde teurer. Auch die Urlaubszeit spiele eine Rolle bei der steigenden Kreditnachfrage. Mit Blick auf die Inflation und die hohen Energiekosten könne sich der ZDP-Geschäftsführer zudem vorstellen, „dass der Kreditbedarf der Menschen in den nächsten Monaten signifikant zunimmt“.

