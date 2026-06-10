Sonne bleibt Mangelware: In Baden-Württemberg drohen zur Wochenmitte Gewitter, stürmische Böen und Hagel. Was der DWD für die nächsten Tage in Baden-Württemberg vorhersagt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sonnenbrille oder Jacke? In Baden-Württemberg sollten die Menschen in den kommenden Tagen eher zu Letzterer greifen - und einen Schirm nicht vergessen. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet vor allem von Mittwochnachmittag an zeitweise mit Gewittern, die lokal auch stürmische Böen bringen könnten.

Schauerwetter zur Wochenmitte

Am Mittwoch solle es der DWD-Vorhersage zufolge stark bewölkt sein. Dazu seien Schauer und kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen bleiben niedrig: Im Hochschwarzwald werden demnach nur 12 Grad, am Rhein bis zu 18 Grad erreicht. Der Wind wehe schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen und könne am Nachmittag vorübergehend etwas auffrischen.

Vom Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh sind den Meteorologen zufolge einzelne Gewitter drin. Möglich seien Windböen mit Geschwindigkeiten um die 60 Kilometer pro Stunde, lokal auch Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter und kleinkörnigem Hagel. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es demnach unterschiedlich bewölkt, gebietsweise neben Gewittern auch mit Schauern. Die Temperaten fallen auf 10 bis 3 Grad.

Donnerstag: Erst wolkig, später freundlicher

Am Donnerstag soll es dem Wetterdienst zufolge zu Tagesbeginn überwiegend wolkig bleiben, auch einzelne Schauer sind möglich. Mittags könne es im Osten zu kurzen Gewittern kommen. Im Laufe des Nachmittags dürften die Niederschläge aber nachlassen und die Sonne sich eher mal zeigen. Die Temperaturen erreichen 14 Grad auf der Alb und bis zu 20 Grad im Breisgau.

Mehr Regen am Freitag

In der Nacht zum Freitag können nach einigen Auflockerungen wieder viele Wolken mit Regen aufziehen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 13 und 5 Grad. Am Freitag gebe es dann kaum Sonne und häufig Regen oder Schauer. Die Temperaturen steigen jedoch auf 17 bis 24 Grad. Begleitet werde das von Westwind mit starken, im Hochschwarzwald stürmischen Böen.