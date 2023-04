Die Zahl der Elektroautos im Südwesten hat sich im vergangenen Jahr annähernd verdoppelt. Zum Stichtag 1. Januar 2023 waren im Land 105.964 Fahrzeuge mit Elektroantrieb gemeldet, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr zuvor seien es noch 54.250 gewesen. Das entspricht einem Zuwachs von ungefähr 95 Prozent. Die Erhebung beruht auf Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes und Berechnungen der Statistiker. Zum Vergleich: 2022 waren demnach insgesamt gut 6,8 Millionen Autos im Land zugelassen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Neuzulassungen stieg den Angaben nach ebenfalls erneut an. 2022 wurden in Baden-Württemberg 71.328 E-Autos neu zugelassen - 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Absolut gab es mit 8397 Fahrzeuge in Stuttgart die meisten E-Autos. Die höchste Elektroauto-Dichte wies hingegen der Kreis Böblingen vor. Hier kamen 17 Fahrzeuge mit Elektroantrieb auf je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner.

