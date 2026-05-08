Im Rausch der 1920er: Wer den Maler Max Slevogt genauer kennen lernen will, der hat dafür die perfekte Gelegenheit bei einem Musik-Stationen-Theater auf dem Slevogthof.

Malerei und Musik – das war für Max Slevogt eine emotionale Einheit und sich ergänzende Vielfalt. Lange wusste der 1968 in Landshut geborene Wahlpfälzer nicht, für welche Kunstrichtung er sich beruflich entscheiden sollte. Die Malerei ist es geworden, die Musik ist als Leidenschaft geblieben, beides findet sich auf dem Slevogthof vereint. Hier, hoch über Leinsweiler, mit Blick über Wald und Rebenmeer, hat der Künstler mit seine Frau Nini und den beiden Kindern bis zu seinem Tod 1932 gelebt, geliebt und gemalt, sich von den Wirren des Ersten Weltkriegs und den Wirbeln des Berliner Kunstmarkts zurückgezogen, Freunde empfangen, Korrespondenzen geführt.

Herzkammer des Treibens war das Musikzimmer, das er mit Opernszenen ausmalte und das nun auch den szenischen Höhepunkt des Musik-Stationentheaters markiert. Wie bei jeder guten Regie gibt es auch hier ein Aufleben und Ausklingen der Erwartungen, und so beginnt der „Rausch der Zwanziger“ – zu dem Hausherr Thorsten Holch und seine Lebenspartnerin Christina Vollmer mit einem „Berliner-Luft-Likör“ begrüßen – am Hintereingang des riesigen, renovierungsbedürftigen Anwesens.

Regisseur Sascha Mey, der auch den Text schrieb und dafür aus etwa 600 Briefwechseln und umfangreichen Biografien schöpfte, gab erste Infos zu Slevogts Werdegang, der markanten Immobilie und dem Bezug des Stücks zum gleichnamigen Thema des rheinland-pfälzischen Kultursommers, und lockte die Gäste dann unter den großen Kastanienbaum im Garten.

Berit Möller betrachtet sich als Nini zu Impressionen von Regina Wilke am Cello. Foto: Brigitte Schmalenberg

„Psst, ganz leise“, da unten, auf der Wiese, mit Aussicht über die Rheinebene und begleitet von Vogelgezwitscher, sucht der Maestro nach dem schönsten Motiv, dem besten Licht, dem markantesten Bildausschnitt. David Meyer, der einen charismatischen, von Gicht geplagten und dennoch humorvollen Slevogt mimt, hantiert mit Staffelei, Bilderrahmen und Pinsel, fischt dann einen Brief aus der Hosentasche und rekapituliert einen Schriftwechsel mit dem Saarbrücker Kunsthändler Cassirer, der sein Freund und Vertrauter wurde. Es geht - wie später noch öfter - um „eine Zahlungsgeschichte“ zu Lithografien, mit denen Slevogt besonders vor der großen Inflation gut Geld verdiente. Eine große Rolle spielte dabei die 1920 gegründete SPOG-Gruppe, in der Slevogt, Bernhard Pankok, Emil Orlik und der Kieferorthopäde Josef Grünberg gemeinsam an technischen Verbesserungen im Druckwesen tüftelten.

Von Orlik stammt auch das Gemälde, das Slevogt an Ort und Stelle beim Ausmalen seines Musikzimmers zeigt. Hier werden die staunenden Gäste mit jazziger Musik aus den Zwanzigern begrüßt, obwohl Slevogt eher Klassikfan war. Immerhin fanden Holch und Vollmer beim Aufräumen auf dem Slevogthof ein altes Grammophon, auf dem noch eine Louis-Armstrong-Schellackplatte lag. Ein ausgewiesener Lebemann war Slevogt ja auch und deshalb hätte ihm die groovige Improvisation, die Adrian Rinck an seinem originalen Bechstein-Flügel im Duo mit Christoph Krzeslack am Saxofon intonierte, bestimmt gefallen. Zumal sich dabei seine Lieblingsarien aus Mozarts Zauberflöte und Don Giovanni verfingen und zu einem rasanten Melodiegewirr verdichteten. Als dann aus dem Off schließlich noch ein Stimmengewirr mit Zitaten aus Geschäftskorrespondenzen quoll und zu einer atemlosen Kakophonie anschwoll, rauchten dem Publikum die Köpfe genauso wie seinerzeit dem Maler, wenn er zum Geschäftsmann mutieren oder wieder einmal den Spagat zwischen dem quirligen Berlin und dem idyllischen Neukastel vollführen musste.

Zur rettenden Ruhe und Idylle gehörte seine Frau Nini, die selbst Malerin war und ihren Mann mitsamt seinem Werk sehr klug einzuordnen wusste. Deshalb ist die dritte Station auf der Terrasse ihr und ihren aufschlussreichen Aufzeichnungen gewidmet. Dass sie – begleitet von der Cellistin Regina Wilke - zuerst als Schattenriss erscheint, um dann mit einem Gemälde, das sie als Mutter zeigt, ins (rechte) Licht zu kommen, mag neben dem hübschen szenischen Effekt der Tatsache geschuldet sein, dass sie auch im übertragenen Sinn das Bild des Malers erst komplett macht.

Auch das Bühnenbild, bei dem sich in dieser Szene die Bilderrahmen-Fragmente der vorherigen Episoden zu einem vollständigen Rahmen fügen, unterstreicht das stimmungsvolle Gesamtgefüge und die gelungene Intention des Regisseurs, den oft schwärmerischen Maler in der Aura seiner Zeit lebendig werden zu lassen.

Info

„Im Rausch der Zeit“ Berlin, Neukastel, Slevogt“ bis 10. Mai, Leinsweiler, Schlossgut Neukastel/Slevogthof; Beginn des Stationentheaters jeweils 18.30, 18,50, 19.10 und 19.30 Uhr. Shuttle von der Sonnenberghalle, Leinsweiler Karten und Info: www.slevogthof.de