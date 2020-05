Die Region wird um eine Attraktion reicher: Am 12. Juni startet eine Drive-in-Bühne an der Messe Karlsruhe mit einem Konzert der Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli. Weiter geht es mit Dance-Star Fritz Kalkbrenner am 13. Juni, Komiker Markus Maria Profitlich am 14. Juni, Culcha Candela am 3. Juli und Rapper Haftbefehl am 24. Juli.

Organisiert wird die neue Bühne im Stil eines Autokinos auf Parkplatz drei der Messe in Rheinstetten. 850 Autos pro Veranstaltung finden hier Platz. Neben dem Schwerpunkt Musik sind auch Comedy, Theater und Live-Hörspiele geplant. Bis Ende August soll es drei bis fünf Vorstellungen pro Woche geben. Veranstalter ist eine Arbeitsgemeinschaft verschiedener Firmen vor allem aus der Eventtechnik.

