Bruchsal hat Großes vor zur Feier seines 300. Schlossjubiläums. Eine Freiluftbühne soll für laue Sommerabende vor der prächtigen Barockkulisse sorgen. Das Festival vom 28. Juli bis 7. August bringt einige prominente Künstler aus Klassik und Jazz.

Insgesamt sind beim Schlossfestival acht Open-Air-Konzerte geplant. Dafür entsteht auf der Gartenterrasse eine „Schloss-Arena“ mit 2830 Sitzplätzen auf Tribünen und im Parkett. Die künstlerische Festivalleitung hat der Bariton Martin Gantner.

Für die beiden Auftaktabende hat er die Staatsoper Stuttgart verpflichtet: für den 28. Juli mit Puccinis Oper „Tosca“ unter der Leitung von Thomas Guggeis, für den 29. Juli mit einer Operngala mit Höhepunkten aus Richard Wagners „Lohengrin“ und Beethovens 7. Sinfonie – am Pult Cornelius Meister. 150 Mitwirkende in Orchester, Chor, Solisten und Kinderchor werden im Einsatz sein. Zu erleben sind die italienische Sopranistin Maria Agresta, Tenor Martin Muehle, Bassbariton Tomasz Konieczny, Sopranistin Simone Schneider sowie Tenor Klaus Florian Vogt in seiner Parade-Partie als Lohengrin.

Am 30. Juli stellt der deutsche Jazztrompeter und Echo-Preisträger Till Brönner Material aus seinem neuen Album „On Vacation“ vor. Die SWR Big Band begleitet Curtis Stigers am 31. Juli bei seiner „Las Vegas Show“ mit Sinatra-Songs aus dessen Programm der 60er-Jahre in Las Vegas. Und die Big Band ist beim einzigen Konzert Gregory Porters in Deutschland am 3. August dabei. Unterstützt wird das Jazzorchester von dem schwedischen Saxofonisten und Flötisten Magnus Lindgren.

Geiger Daniel Hope spielt mit dem Orchester l’arte del mondo am 1. August Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in der Neuauflage „Vivaldi Recomposed“ von Komponist Max Richter. Das Blechbläserensemble German Brass verleiht am 2. August ebenfalls Barockstücken einen modernen Anstrich.

Beim Finale am 5. August will DJ Alex Christensen das Disco-Fieber im Publikum anheizen. Er tritt in der ungewöhnlichen Kombination mit dem Berlin Orchestra auf und animiert das Publikum beim „Classical 90s Dance“ zum Mitsingen und Tanzen.

Erinnert wird mit dem Festprogramm an die Grundsteinlegung am 27. Mai 1722 durch Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn. Das Schloss wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und anschließend wieder aufgebaut. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bieten zum Jubiläumstermin eine Festwoche mit Sonderführungen und Mitmachangeboten.

Karten

Vorverkauf in der Bruchsaler Touristinformation im neuen „H7“ in Bruchsal, Hoheneggerstraße 7, und online unter www.schlossfestival.de.