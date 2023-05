Regen, Gewitter und niedrige Temperaturen erwarten Baden-Württemberg am Dienstag. In den Landkreisen Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ausdrücklich vor Starkregen mit bis zu 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde.

Freiburg (dpa/lsw) - Überregional besteht aber keine Hochwassergefahr, wie die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg am Dienstag mitteilte. Eine Kaltfront bringt laut DWD feuchtkühle Luft und unbeständiges Wetter. Ab Nachmittag kommen zum Regen auch noch starke Windböen mit bis zu 60 Kilometer pro Stunde hinzu.

