Überflutete Keller, Wohnungen und Straßen - wegen des Starkregens hatte auch die Feuerwehr in Konstanz am Bodensee über das Wochenende jede Menge zu tun. Insgesamt seien 35 Einsätzen abgearbeitet worden. 30 Male habe man wegen überfluteter Keller, Wohnungen oder Straßen ausrücken müssen, teilte ein Feuerwehrsprecher am Montag mit. Besonders stark gefordert habe die Einsatzkräfte ein überschwemmter Kindergarten, wo der Einsatz erst nach 27 Stunden beendet worden sei. Ein Bach sei über die Ufer getreten und habe das Kinderhaus ebenerdig überflutet. Man habe die Wassermassen umgelenkt, den Keller ausgepumpt und dann den Bach mit Sandsäcken und einem Graben umgeleitet.

Konstanz (dpa/lsw) - Parallel zu den Einsätzen in Konstanz habe man am Samstag und Sonntag auch gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften aus dem Kreis Konstanz im Landkreis Ravensburg die Einsatzkräfte im Hochwassergebiet unterstützt.

Mitteilung der Feuerwehr