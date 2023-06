Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Theresia Walser hat ihr Stück „Endlose Aussicht“ zur Corona-Pandemie noch im ersten Lockdown entwickelt: Der befreundeten Schauspielerin Judith Rosmair hat sie diesen Wahnsinnsmonolog auf den Leib geschrieben.

Ein Seuchendampfer auf hoher See, 3227 Passagiere an Bord, die nicht an Land gehen dürfen und mittendrin in diesem Schlamassel zwischen Karibik und Weltuntergang die einsame Jona, die in ihrer fensterlosen