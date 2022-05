Dem SV Sandhausen ist ein versöhnlicher Saisonabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Das Team von Trainer Alois Schwartz setzte sich am Sonntag daheim mit 3:1 (3:0) gegen Holstein Kiel durch und verbesserte sich noch vom 15. auf den 14. Platz. Dadurch ist Sandhausen bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals nicht in dem Lostopf, in dem auch die Amateurmannschaften vertreten sein werden. Kiel beendet die Spielzeit als Neunter.

Sandhausen (dpa) - Der SVS ging früh durch einen Doppelschlag von Dario Dumic (9.) und Janik Bachmann (13.) mit 2:0 in Führung. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte Christian Kinsombi. Erst nach dem Seitenwechsel wachten die Gäste auf. Steven Skrzybski verkürzte (54.). Mehr war aus Kieler Sicht trotz einiger Möglichkeiten aber nicht mehr drin.

Tabelle

Kader SV Sandhausen

Kader Holstein Kiel