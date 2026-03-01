Ein Feuer zerstört einen Stall samt Strohlager und Maschinen. 20 Rinder werden gerettet.

Dischingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Dischingen (Kreis Heidenheim) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. 20 Rinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch in dem Stall befanden, konnten rechtzeitig herausgelassen werden, wie die Polizei mitteilte. In dem Gebäude befanden sich den Angaben zufolge auch ein Strohlager und mehrere landwirtschaftliche Maschinen, die vollständig zerstört wurde. Es sei niemand verletzt worden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.