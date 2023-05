Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Einfach weg. Am frühen Mittwochvormittag ist ein großer Tieflader vor dem Rathaus in Jockgrim vorgefahren, hat die Cortenstahl-Skulptur „Die Aufragende“ des Bildhauers Franz Bernhard aufgeladen, und weg war sie. Was hat es mit dem plötzlichen Verschwinden auf sich? War doch erst im Oktober ein neuer Kunstweg eingeweiht worden

Seit November 2014 stand die der stark stilisierte Frauenfigur in der Maximilianstraße. Nun hat sie die Heimatgemeinde seines Schöpfers dauerhaft verlassen. Noch gestern hat der