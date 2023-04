Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Komplex Duo“ heißt eine preisgekrönte Skulptur des Wuppertaler Bildhauers Uwe Kampf am Jockgrimer Kunstweg. Als zweigeteiltes Rad der Geschichte mit biblischem Antrieb lädt sie zu babylonischer Vieldeutigkeit ein.

Wer durch Jockgrim spaziert, wird ganz automatisch zum Kunstflaneur. An allen Ecken und Enden, an zentralen Plätzen und in versteckten Winkeln trifft man auf Skulpturen. Man kann sie als