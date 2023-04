Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alpaslan San führt seit Kurzem den FC Türkgücü Germersheim, der am Sonntag in der B-Klasse gegen den FV Germersheim spielt. Er will sich dafür einsetzen, dass die Stadt einen Kunstrasenplatz anlegt.

Vor dem Stadtderby gegen den FV Germersheim in der Fußball-B-Klasse Ost-Ost am Sonntag (14.30 Uhr im Wredestadion) herrscht Aufbruchstimmung beim FV Türkgücü Germersheim.