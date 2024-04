Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Stadtbahn in Stuttgart hat sich ein Fahrgast der Bahn leicht verletzt. Ein 60 Jahre alter Autofahrer hatte am Mittwoch mit seinem Fahrzeug unerlaubt nach links abbiegen wollen, wie die Polizei mitteilte. Darauf kollidierte der Wagen mit der in die gleiche Richtung fahrenden Bahn. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.