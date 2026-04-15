Die Stadt Wörth hat den Nachlass des Karlsruher Künstler Werner Müller übernommen und zeigt eine Retrospektive im Alten Rathaus unter dem Titel „Zeitstrahlen“.

Der erste Eindruck: Ich muss hier falsch sein. Das ist eine Sammelausstellung. So verwirrend verschieden im Stil können die Bilder unmöglich alle von einem einzigen Künstler stammen. Die Schau beginnt im Altmeisterlichen und mündet im Abstrahierten. Dazwischen streifen die Bilder alle Strömungen der Zeit und auch diverse Stile berühmter Kollegen wie den Fauvisten Maurice de Vlaminck, den Expressionisten Max Pechstein, das grafische Werk Max Beckmanns, Alexej Jawlenski mit seinen maskenhaften Porträts; sogar magisch-realistische Elemente finden sich.

Der 1921 geborene Werner Müller soll zu Lebzeiten von solchen Vergleichen nichts gehalten haben, erzählt der Kunsthistoriker Thomas Krämer, der Müllers Werk für die Ausstellung gesichtet und eingeordnet hat. Ja, Müller soll sogar abgestritten haben, manchen weltberühmten Künstler überhaupt zu kennen. Dass er nicht gleich warm wurde mit dem Expressionismus, den sein Mentor Karl Schropp ihm nahelegen wollte, wundert nicht. Doch die rasche Geste, hingeworfen aus einem Gefühl heraus, war sein Ding nicht. Er arbeitete sorgfältig, ja akribisch.

»Feuerschiff« Foto: Werner Müller

Bei dem zwölf Jahre älteren Schropp lernte Müller ab 1936 privat, nachdem jener von den Nazis aus der Karlsruher Akademie geworfen worden war. „Und Müller konnte alles“, sagt Krämer. Auch Expressionismus, wie die atmosphärisch dichte Druckgrafik „Karfreitag oder Prozession in den Bergen“ zeigt: mit ihren stilisierten Bäumen und der auf einen dunklen Balken reduzierten Wolke, aus der es auf die in Strichen angedeuteten Menschen schüttet. „Alles habe ich mir selbst beigebracht“, zitiert Krämer deinen Ausspruch des Künstlers. Ja, er rühmte sich sogar: „Ich lernte siebdrucken, was für ganz junge Amis eine gebräuchliche Technik war, lange bevor Herr Willi Baumeister den Siebdruck erfand.“ Das war, als er nach dem Studium als Kunstgewerbelehrer bei den US-Streitkräften anheuerte. Außerdem arbeitete er als Zeitungsgrafiker bei der „ Heidelberg Post“ und bei der Militärzeitung „Stars and Stripes“.

Willi Baumeister hat den modernen Siebdruck tatsächlich nicht erfunden, der wurde bereits um 1900 in England entwickelt. Doch der Stuttgarter hat ihn in Deutschland populär gemacht. Seine erste Serigraphie entstand 1950. Um die Zeit herum muss auch Müller die Technik erlernt haben. Und er brachte es darin tatsächlich zu einer besonderen Meisterschaft und auch zu einer eigenen Handschrift. Seine Siebdrucke bestechen durch eine besondere Farbpalette, einer Mischung aus gedeckten Türkistönen und warmen Orange- und Gelbschattierungen.

Variation von »Stadt in der Wüste« Foto: Werner Müller

In der Ausstellung ist zu sehen, wie er mit unterschiedlichen Materialien und Farbzusammenstellungen experimentierte. Und auch, wie er dasselbe Motiv in unterschiedlichen Techniken wie Ölmalerei, Aquarell und Druckgrafik ausprobierte. Oder wie er seine Ölgemälde immer wieder fundamental übermalte. Vor seinem Kunst- und Architekturstudium in Heidelberg arbeitete er sogar als Steinmetz. Zu seinen Professoren gehörte unter anderem Gustav Hartlaub, der als Direktor der Mannheimer Kunsthalle 1925 den Begriff der Neuen Sachlichkeit geprägt hatte.

Werner Müller hat sich nie darum geschert, wahrgenommen zu werden; hat seine Kunst kaum auf Ausstellungen gezeigt und sich auch nicht anderweitig um Käufer bemüht. Seine Frau Ingeborg Stiefvater brachte als Rechtsanwältin das Geld nach Hause und ermöglichte ihm ein zumindest finanziell sorgenfreies Künstlerdasein. Ihm hat er sich völlig verschrieben, nachdem die Ärzte 1961 wegen eines Gallenblasenkrebses nur noch zwei Jahre zu leben gaben. Seinen Job als Produktdesigner bei AEG, den er 1956 angetreten hatte, musste er aufgeben. Waschmaschinen, Heizlüfter, Toaster, Kaffeemaschinen, Bügeleisen und Haartrocknern hatte er entworfen. Ihm war noch ein längeres Leben vergönnt, überschattet allerdings von etlichen gesundheitlichen Krisen. Am 4. April 1987 starb Werner Müller.

»Seevölker« Foto: Werner Müller

Viele Künstler wären froh, wenn sie ihren Nachlass in guten Händen wüssten. Mehr als ungewöhnlich ist, dass sich eine Gemeinde um das Werk eines Künstlers kümmert, der nicht einmal ein Sohn der Stadt ist. Dass seine Bilder nicht in einem Auktionshaus gelandet sind, verdankt Müller seiner Freundschaft mit Wörths Altbürgermeister Harald Seiter. Dieser lernte den Künstler als Rechtsreferendar in der Karlsruher Kanzlei seiner Frau kennen. Aus Anlass der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Seiter im vergangenen Jahr hat die Stadt Wörth die Sammlung in ihre Verantwortung übernommen und digitalisiert.

489 Kunstwerke hat Müller geschaffen, auch Skulpturen in Holz, Ton und Stein, aber vor allem Gemälde, Grafiken und Zeichnungen. Auf 300 ist Krämer gekommen. Die meisten finden sich in der Wörther Sammlung, einige hängen seit Jahren in öffentlichen Gebäude wie der Stadtbücherei. Ausgestellt ist nun eine Auswahl rund 60 Arbeiten – viele noch in ihren Originalrahmen, die Müller selbst angefertigt hat.

Die Ausstellung

Werner Müller: Zeitstrahlen bis 13. Mai im Alten Rathaus Wörth: So 15-18 Uhr. Vernissage am 17. April um 18 Uhr it einer Einführung durch den Kulturwissenschaftler Thomas Krämer, persönlichen Erinnerungen von Altbürgermeister Harald Seiter und Musik von Daniel Kaiser (Klavier) und Doru Cepreaga (Violine). Zum Abschluss am 13. Mai, 19 Uhr, veranstaltet das WissensWerk Wörth die Finissage „After Art“.

