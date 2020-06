Weil wegen Corona noch nicht absehbar ist, wie die Festhalle in der kommenden Saison genutzt werden kann, verschiebt die Stadt Landau den Vorverkaufsstart vom 1. Juli auf den 1. September. Darüber informiert die Kulturabteilung.

Geprüft werde derzeit, unter welchen Umständen die geplanten Veranstaltungen realisierbar sind, teilt Kulturabteilungsleiterin Sabine Haas mit. Sie will den Spielplan in der zweiten August-Hälfte mit dem bis dahin aktuellen Stand veröffentlichen. Abonnenten würden schriftlich informiert. Auch der Vorverkauf für die beliebte Veranstaltung „SWR Junge Opernstars“ mit Verleihung des Emmerich-Smola-Förderpreises ist verschoben. „Nach Möglichkeit wollen wir in der nächsten Spielzeit alles anbieten, was unter den gegebenen Voraussetzungen spielbar und für alle Beteiligten realisierbar ist“, sagt Bürgermeister Maximilian Ingenthron.