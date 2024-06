In einem Kondolenzbuch der Stadt Mannheim können Bürgerinnen und Bürger ihrer Trauer um den bei einer Messerattacke getöteten Polizisten Rouven Laur Ausdruck verleihen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Mannheim (dpa) - «Der heimtückische Mord an einem jungen und hochgeschätzten Polizeibeamten hat mich tief erschüttert», schrieb Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) auf der ersten Seite des Buches. «Dass Rouven bei seinem Einsatz zum Schutz des Lebens anderer sein eigenes Leben auf so sinnlose und brutale Weise verloren hat, lässt mich ebenso wie viele Menschen in Mannheim und weit darüber hinaus entsetzt und fassungslos zurück.»

Der junge Polizist war am vergangenen Freitag auf dem Marktplatz im Stadtzentrum von einem Angreifer mit einem Messer niedergestochen worden und erlag später seinen Verletzungen. Der 25 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde danach von einem weiteren Polizeibeamten angeschossen und konnte noch nicht vernommen werden.