Oleg Zernikel hat beim Pfingstsportfest in Rehlingen nach den Sternen gegriffen, sie aber nur touchieren können. Bei einem Versuch über die Olympianorm von 5,80 Metern jubelten schon alle, als der Landauer Stabhochspringer noch in der Luft war. Aber dann kam die Latte doch noch hinterher. „Ein leichtes Berühren beim Überqueren war die Ursache. Wenn man den Sprung analysiert, dürfte die Norm durchaus realistisch sein“, teilte Trainer Jochen Wetter mit. Mit 5,60 Metern belegte Zernikel den dritten Platz. Zwei Tage vorher beim Anhalt-Meeting in Dessau hatte er 5,50 Meter überquert.

Der Wettkampf in Dessau war von heftigen böigen Winden geprägt, mit dem die Springer ihre Mühen hatten. Zernikel, der mit einem Fehlversuch über 5,35 Meter eingestiegen war, belegte den zweiten Platz hinter dem US-Amerikaner Sam Kendricks. In Rehlingen waren die Bedingungen deutlich besser. Bei kühler Witterung sei ein leichter Rückenwind von Vorteil gewesen, berichtete Wetter. Zernikel begann bei 5,40 Metern, nahm im zweiten Versuch 5,60 und war Dritter hinter dem Leverkusener Lita Baehre Bo Kanda und dem Niederländer Rutger Koppelaar, die über 5,70 Meter flogen. Der nächste Wettkampf des Landauer Stabartisten ist die Europa-Team-EM am Wochenende in Polen.