Der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) hat für die Team-Europameisterschaften in Silesia/Polen am 29./30. Mai Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau in seine Mannschaft berufen. Die deutschen Frauen und Männer starten in der Super League, der höchsten von vier Klassen. Jede Nation darf für eine Disziplin jeweils nur einen Teilnehmer stellen. Deutschland trifft auf Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Portugal, Spanien und auf die Ukraine. Am Sonntag ist Zernikel einer von zwölf Stabhochspringern beim Pfingstsportfest des LC Rehlingen.