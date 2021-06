Elena, Sergey, Katherina und Alisa spielen die wichtigste Rolle in seinem Leben – und waren Glücksbringer bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig: Beim Empfang der Stadt Landau für ihren Deutschen Meister Oleg Zernikel schilderte der Stabhochspringer am Montag, was ihm vor dem Sprung über 5,80 Meter durch den Kopf gegangen war: Er habe seine Routine abgerufen, an seine Eltern, seine Schwester und die kleine Nichte gedacht. Ein Schrei – „das mach’ ich nicht so gerne“ –, und der Rest geschah wie im Traum. Die Stadtspitze um OB Thomas Hirsch, der einen Scheck der Sparkasse über 580 Euro „für die Reisekosten und alles, was man so braucht“ überreichte, gratulierte dem 26-Jährigen im Innenhof des Rathauses. Der freut sich nun auf die Kollektion an Outfits, die jeder deutsche Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Tokio erhält. Dennis Schober vom ASV Landau, einer der Ideengeber der Kampagne „Auf dem Sprung“, stellte heraus, welche enorme Leistung es von Trainer und Athlet ist, an Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. „Ich bin erst erleichtert, wenn ich im Flieger sitze, wir haben immer noch Pandemie“, sagte Zernikel.