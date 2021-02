Istaf Indoor am Freitag in Berlin, Mercedes-Benz-Arena: Die Latte im Stabhochsprung liegt auf 5,72 m. Oleg Zernikel vom ASV Landau beginnt seinen Anlauf aus 16 Schritten, springt Sekunden später ab und überfliegt seine neue persönliche Bestleistung. In Dortmund tastete sich der 25-Jährige am Sonntag an 5,81 m heran.

In Berlin knackte Zernikel auch die beiden Sprunghöhen davor von 5,42 m und 5,52 m im ersten Anlauf. Die nächste Höhe von 5,62 m ließ er aus und entschied sich sofort für 5,72 m. Am Ende landete er auf dem dritten Rang.

Innerhalb von zwei Wochen hat Zernikel damit zum dritten Mal seinen Hausrekord verbessert. 5,72 m ist die Qualifikationsnorm für die Hallen-WM vom 5. bis 7. März im polnischen Torun. Ob er dabei ist, wird sich bei den deutschen Hallenmeisterschaften am 21. Februar in Dortmund entscheiden. Die Chancen stehen gut für den 25-jährigen Landauer. Zumal Rafael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) beim Istaf in Berlin erklärte, auf weitere Wettkämpfe in der laufenden Hallensaison zu verzichten. Bei ihm läuft es nicht rund.

Beim PSD-Bank-Meeting in der Helmut-König-Halle in Dortmund kämpfte Zernikel mit dem Philippinen Ernest John Obiena und Torben Blech um den Sieg. Der Leverkusener, der bei 5,35 m einen Fehlversuch hatte, überquerte als Dritter im dritten Versuch 5,65 m. Danach ging das Trio 5,81 m an. Keiner kam drüber. 5,45 m, 5,55 und 5,65 m hatten Obiena, der überraschend in Berlin gewonnen hatte, und Zernikel jeweils im ersten Versuch übersprungen. Noch nie zuvor hatte Zernikel eine so hohe Einstiegshöhe gewählt. Unüblich: Der Ausrichter veranstaltete ein Stechen um den Sieg: 5,73 schaffte keiner. Obiena kam als einziger über 5,68 m und war Sieger.

Drei Starter kann der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) in Torun teilnehmen lassen. Die Norm haben außer Zernikel die beiden Leverkusener Torben Blech mit 5,86 m und Bo Kanda Lita Baehre mit 5,72 m erfüllt.

Lamin Krubally vom ASV Landau machte in Dortmund seinen ersten Wettkampf der laufenden Hallensaison. 5,20 m standen bei ihm am Ende zu Buche. Am Freitag wird Krubally bei einem kleinen Wettkampf in Zweibrücken einen weiteren Anlauf nehmen.