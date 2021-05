Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau hat eine aufwühlende Nacht auf Montag hinter sich: „Du bist gedanklich so drin, dass du nicht abschalten kannst.“ Am Dienstag wirkte er schon wieder aufgeräumt beim Small Talk mit Bürgermeister Maximilian Ingenthron.

Beim Sportfest am Sonntag in Rehlingen verwendete Zernikel erstmals den neuen, zweithärtesten Stab in seinem „Köcher“. Vier Stäbe hatte der Turnverein im ASV in den USA bestellt. Einen Stab sponsert die Stadt „aus einem kleinen Budget im Haushalt“. Deshalb schaute Ingenthron vorbei. Er habe ja vor der Verabschiedung Zernikels zur Hallen-EM in Polen versprochen, noch etwas beizusteuern. Damals hatte er ein kleines Präsent dabei. Im März belegte Zernikel mit 5,70 Platz vier. Dass die Team-EM am Wochenende auch in Polen steigt, werten beide als gutes Omen.

Achterbahn-Gefühl

Zernikel tritt für Deutschland an. Und wird wieder versuchen, die Olympia-Norm von 5,80 Metern zu meistern. Wie dicht er in Rehlingen dran war? „Ich habe gesehen, dass ich die Latte berühre, habe einen Moment gehofft, bin auf der Matte schon aufgesprungen. Währendessen ist sie gefallen.“ Achterbahn-Gefühl, nennt er es: „Ich bin kurz davor, das Tokio-Ticket in der Hand zu haben, und dann doch nicht.“ Bundestrainer Andrei Tivontchik hatte die Arme auch schon nach oben gerissen.

„Es ist alles drin“

„Gefühlt waren es ja schon die 5,80 Meter“, sagte Ingenthron. „Es war wahrscheinlich der Atem.“ Wind war es jedenfalls nicht, so Trainer Jochen Wetter. In Rehlingen sei es nicht windig gewesen. „Der Anlauf war sehr sicher, das ist das Wichtigste. Es ist alles drin, man kann aber auch alles vergeigen“, sagte Wetter. Sorgen tut er sich nicht. Er glaubt an das Olympia-Ticket. Der härteste Stab ist schon unterwegs nach Polen. Nach der Team-EM steht die DM an.