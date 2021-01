Leichtathletikwettkämpfe sind gerade schwer machbar. Und wenn, dann haben die Veranstalter Hygieneauflagen zu beachten, die viel Akribie und großes Verantwortungsbewusstsein voraussetzen. Der Leichtathletikbundesstützpunkt in Leverkusen und der TSV Bayer Leverkusen haben Wettbewerbe unterm Dach absolviert. Oleg Zernikel (ASV Landau) war eingeladen und konnte sich in hervorragender Form präsentieren. Mit 5,62 m sprang er persönliche Bestleistung. Die neue Rekordhöhe überflog er im ersten Versuch. Er gewann den Wettkampf vor dem deutschen Meister Bo Lita Baehre und Torben Blech (beide TSV Bayer Leverkusen). Es ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber immerhin: 5,62 m bedeuten den ersten Platz in der DLV-Jahresbestenliste, Platz vier in der europäischen Bestenliste und Platz sieben in der Weltbestenliste.