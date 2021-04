Eine Möglichkeit weniger: Oleg Zernikel, der Vierte der Hallen-EM in Polen im Stabhochsprung, braucht eine Menge Geduld. Die Olympischen Spiele laufen nicht weg, aber die Chancen, sich zu qualifizieren, werden weniger für den 26-jährigen Landauer. Aufgrund der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung von Corona hat der Leichtathletikverband die Pfalzmeisterschaften abgesagt. Geplant sind nun Einzelmeisterschaften nach den Sommerferien. Über Rheinland-Pfalz-Meisterschaften und Süddeutsche Meisterschaften wollen die Verbände Anfang Mai in Videokonferenzen entscheiden. Bis zu den nationalen Meisterschaften in Braunschweig Anfang Juni bieten sich Zernikel laut seinem Trainer Jochen Wetter diese Wettkämpfe: ein kleines Sportfest am 16. Mai in Leverkusen, das Meeting Anhalt am 21. Mai in Dessau und das Sportfest des LC Rehlingen am 23. Mai, bei dem auch Lamin Krubally antreten kann. Die Höhe von 5,80 Metern könnte Zernikel auch noch bei einem internationalen Wettkampf Ende Mai in Polen angehen, er ist vornominiert. thc