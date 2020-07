Am Samstag bestreiten die besten Stabhochspringer des TV 1861 im ASV Landau ihren ersten Wettkampf nach Ausbruch der Corona-Krise im März.

Lamin Krubally, Dennis Schober und Oleg Zernikel messen sich beim 10. Jump & Fly in Hechingen. Startmöglichkeiten in Dortmund (11. Juli), möglicherweise in Zweibrücken (25. Juli), Frauenkappelen/Schweiz (1. August) und Weisenbach/Murgtal (2. August) werden folgen. Am 8./9. August sind die Deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Krubally und Zernikel haben sich qualifiziert.

Wochenlang haben die Landauer Stabartisten im Wald, auf der Straße oder zu Hause trainiert. Als es die ersten Lockerungen gab, ging es ins Einzeltraining ins Stadion. Jetzt ist auch wieder Training in kleineren Gruppen möglich.