Beim Einladungssportfest Jump & Fly im Weiherstadion in Hechingen hat Oleg Zernikel (ASV Landau) mit persönlicher Bestleistung von 5,60 m den Stabhochsprungwettbewerb. gewonnen. Diese Höhe ist gleichzeitig Einstellung der deutschen Jahresbestleistung. Zernikel hat also den Aufgalopp nach der schwierigen Zeit in der Corana-Krise bestens bestanden. 5,60 m, das ist nun der neue Vereinsrekord des ASV Landau. 28 Jahre hielt die Bestmarke 5,55 m von Mark Lugenbühl. Der Zahnarzt sprang diese Höhe am 20. Juni 1992 bei seinem deutschen Meistertitel in München. Lugenbühl, der mit seinem Schützling Lamin Krubally in Hechingen weilte, war einer der ersten Gratulanten des neuen Vereinsrekordlers. Krubally erreichte 5,20 m und den dritten Platz. Dennis Schober bestritt nach seiner Knieoperation im vorigen Herbst seinen ersten Wettkampf und sprang über 5,00 m.