Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau konnte sich am Sonntag beim weltberühmten ISTAF im Berliner Olympiastadion in einem Weltklassefeld ausgezeichnet präsentieren. Mittlerweile passen die gewählten Fünf-Meter- Stäbe. Am Ende des Wettbewerbes standen 5,57 m und ein siebter Platz zu Buche. Zernikel stieg bei 5,22 m in den Wettkampf ein. Die nächste Höhe von 5,42 m überflog er im zweiten Versuch. Ebenso 5,57 m. Das sind nur drei Zentimeter weniger als sein Hausrekord. Die Steigerung auf 5,72 m war an diesem für den Landauer Stabartisten noch zu hoch. Der Schwede Armand Duplantis siegte mit 5,91 m. Oleg Zernikel bestreitet in dieser Saison noch einen Wettkampf, und zwar am kommenden Samstag bei den Pfalzmeisterschaften in Zweibrücken.