Mit 5,55 m hat Oleg Zernikel vom ASV Landau bei der Team-EM in Polen für Deutschland den dritten Platz im Stabhochsprung erreicht. Sein Pech am Sonntag: Er benötigte für diese Höhe drei Versuche, obwohl er deutlich über der Latte war, und hatte für die nächste Höhe 5,65 m nur noch zwei weitere Versuche. „Es war nicht so sein Tag, es hat immer die Tiefe gefehlt außer beim ersten Versuch über 5,40 m“, sagte Trainer Jochen Wetter, der sich den Wettbewerb zu Hause im Livestream ansah. Die Übertragung begann um 13 Uhr mit tristen Bildern, mit Athleten in Regenschutzkleidung. Der Spanier Isidro Keyva musste ran – und hatte nach einem völlig verkorksten Versuch über 5,00 m Fragezeichen im Gesicht: Was soll das? Starker Regen, zwölf Grad, kaum Wind wurde eingeblendet. Nach einer viertelstündigen Unterbrechung, in der Wasser von der Anlaufbahn abgezogen wurde, durfte Leyva noch mal anfangen. Zernikel stieg bei guten Bedingungen über 5,40 m ein und ging in Führung. Zwei von sieben Athleten schieden aus. 5,55 m schaffte nur der Brite Harry Coppell im ersten Versuch. Für 5,65 m blieben Zernikel noch zwei Versuche. Wetter erklärte: Bei der Team-WM hat jeder Stabhochspringer vier Versuche. Zernikel blieb hängen und war danach arg enttäuscht. Der Pole Robert Sobera gewann mit 5,65 m vor Coppell und dem Landauer. Polen lag auch in der Gesamtwertung vorn.