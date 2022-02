Noch immer keine Möglichkeit sieht das Badischen Staatstheater in Karlsruhe wegen der andauernden Corona-Beschränkungen für spartenübergreifende Projekte. Daher verlegt es die angekündigte Ballett-Produktion „Maria Stuart“ um mindestens eine weitere Spielzeit.

Angesetzt war Breiners Ballett schon für ihre ihre erste Karlsruher Saison 2019/20. Bei dem Stück sollten Opernchor, Ballett und Staatskapelle zusammenarbeiten. „Die letzten Wochen haben es gezeigt: Wir ringen um jede Vorstellung und sind froh, vor Publikum spielen zu dürfen. Quarantäne- und Absonderungsvorschriften und positive Corona-Tests in unserem Monitoring machen die Planung zu einem komplexen Unterfangen“, teilt die Pressesprecherin mit.

Im April soll anstelle von „Maria Stuart“ ein neuer dreiteiliger Ballett-Abend präsentiert werden: „Per aspera ad astra“. Im Mittelpunkt steht Glen Tetleys Choreografie „Voluntaries“, ein neoklassisches Ballett, das der Amerikaner und ehemalige Direktor des Stuttgarter Balletts 1973 zu Francis Poulencs Konzert für Orgel, Streicher und Pauke uraufgeführt hat.

Diese Choreografie, in der Breiner selbst auf der Bühne stand, und die Orgelsinfonie von Camille Saint-Saëns inspirierten sie zu „Blessed Unrest“, das nun erstmals in Karlsruhe zu sehen sein wird. Kevin O’Day, seit dieser Spielzeit Artist in Residence, eröffnet den Dreiteiler mit seiner Kreation „Unfoldings“ zu Musik von Johann Sebastian Bach.

Termine

Vorstellungen sind am 24. und 29. April, 9. und 22. Juni, 3., 7. und 12. Juli. Infos im Netz: www.staatstheater.karlsruhe.de