Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ist echt und was ist Fake? Am Sonntag werden wir es wissen. Das Staatstheater und die Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe haben ein digitales Happening in Echtzeit geschaffen: „Das hässliche Universum“ . Die Grenzen zwischen Darstellern und Zuschauern verschwimmen.

Da wird einfach ein Link zur Online-Performance verschickt. Wer sich für „Das hässliche Universum“ interessiert, darf und kann mitmachen. Aus einem Theaterstück, das die