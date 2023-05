Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Stunden blieb der moralisierende Zeigefinger in der Hosentasche, doch am Ende wird er mit Emphase emporgestreckt. Nach „Wir sind das Klima!“ schickt Johannes Mittl am Staatstheater Karlsruhe ein Publikum nach Hause, das hernach bestimmt noch „Steaks essen und ein Glas Milch“ trinken wird.

Das Stück nach dem Sachbuch-Bestseller des amerikanischen Schriftstellers Jonathan Safran Foer, das vor zwei Jahren erschienen ist, hatte am Freitag Premiere. Auf den Tribünen des Kleinen