Der Streit um den Verbleib von Generalmusikdirektor Georg Fritzsch ist beigelegt: Wie das Karlsruher Staatstheater am Dienstag überraschend mitteilte, hat er seinen Vertrag bis 2027 verlängert, bleibt zunächst also auch unter der Intendanz von Christian Firmbach, die im September 2024 startet. Der wollte Fritzsch ursprünglich ablösen lassen, während sich eine große Mehrheit in der Staatskapelle für seinen Verbleib stark gemacht hatte. Fritzsch kam zur Spielzeit 2020/21 nach Karlsruhe.