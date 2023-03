Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gott kommt am Wochenende über Zoom ins Haus. Nein, nicht der christliche Gott. Die Rede ist vom Theaterstück „Gott“ des bekannten Autors Ferdinand von Schirach. Darin geht es um die Frage, ob wir Menschen, sozusagen gottgleich, über den eigenen Tod entscheiden dürfen.

Soll es, wie in den Niederlanden ab dem 1. März, eine ambulante Sterbehilfe geben, die auf Wunsch ins Haus kommt? In Deutschland hat der Bundesgerichtshof mit Sitz in Karlsruhe im Februar