Es wird noch dauern, bis wir wieder ins Theater gehen können. Die Vorhänge des Badischen Staatstheaters Karlsruhe bleiben bis Ende März geschlossen, hat die baden-württembergische Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) angekündigt.

Betroffen ist von der Entscheidung auch das Händel-Wochenende, das vom 19. bis 21. Februar statt der auf 2022 verschobenen Händel-Festspiele angesetzt war. „Das Infektionsgeschehen lässt eine Öffnung des Spielbetriebs leider noch nicht zu“, sagte Bauer am Donnerstag in Stuttgart. Es sei wichtig gewesen, den Häusern eine gewisse Planungssicherheit zu geben. Deshalb sei die Entscheidung zum fortgesetzten Theater-Lockdown für den regulären Spielbetrieb bereits jetzt gefallen.

Spätestens Mitte Februar will die Ministerin erneut bewerten, ob, wann und wie weitergespielt werden kann. Das Badische Staatstheater ist wie das Württembergische in Stuttgart seit Anfang November geschlossen. Ein Großteil des Karlsruher Ensemble ist mittlerweile in Kurzarbeit, nachdem im Januar der Probenbetrieb eingestellt wurde.

Die Stadt Landau hat bislang nur alle Spielplan-Veranstaltungen in der Festhalle für Januar abgesagt.