Vom 5. bis 11. Juli kommt der portugiesische Choreograph Tiago Manquinho ans Badische Staatstheater Karlsruhe und bietet einen kostenlosen Tanz-Intensivworkshop an, der sich mit den Themen Tanz und Männlichkeit auseinandersetzt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wem der Kurs Spaß macht, der kann ab Oktober beim Projekt „Alles Tanzt! halbstark“ dabei sein, das im Februar 2022 Premiere hat. Getanzt wird vom 5. bis 10. Juli jeweils von 17 bis 21 Uhr. Danach wird das Einstudierte öffentlich präsentiert. Anmelden kann man sich noch bis 2. Juli per E-Mail an volkstheater@staatstheater.karlsruhe.de.