„Große Musik für kleine Ohren“ gibt es am Freitag, 6. Mai um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Festhalle Wörth, mit Musikern der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Das Format will Babys und Kleinkinder bis drei Jahre spielerisch mit Instrumenten, Tänzen und Liedern vertraut machen. Es baut darauf, dass Musik allein ein künstlerisches Erlebnis ist: ohne Animation, ohne Geschichte. Die Stücke sollen abwechslungsreich, kurz und niveauvoll sein. Werke von Debussy, Händel, Schumann, Schubert, Brahms, aber auch Jazz und Weltmusik stehen auf dem Programm. Die Musiker stehen nicht auf einer Bühne, sondern bewegen sich im Raum. Die Kinder dürfen sich bewegen, tanzen und singen. Auch Klatschen, Quietschen, Brabbeln und Strampeln ist ausdrücklich erwünscht. (Groß-)Eltern und Geschwister sind willkommen.

Info

Karten gibt’s bei der Stadtverwaltung Wörth, Telefon 07271 131444, E-Mail kulturtickets@woerth.de, und online über Reservix. Eine eigene Unterlage sollte mitgebracht werden.