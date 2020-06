Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz schenkt Wörth zwei Konzerte: Am Dienstag, 30. Juni, tritt das Orchester um 18.30 und 20.30 Uhr bei freiem Eintritt in der Wörther Festhalle auf. Am Pult steht Chefdirigent Michael Francis. Die Staatsphilharmonie spielt wegen Corona in reduzierter Kammerorchesterbesetzung. In zwei Durchgängen wird das Programm von rund 60 Minuten präsentiert.

Ihr 100-Jähriges hatten sich die Musiker anders vorgestellt, heißt es in der Mitteilung der Stadt Wörth. Corona habeviele außergewöhnliche Projekte in der Jubiläumssaison zunichte gemacht. „Umso mehr brennen die Musiker jetzt darauf, das Publikum zu erfreuen. Deshalb und als kleine Entschädigung für die vielen kulturellen Entbehrungen überrascht die Staatsphilharmonie ihre wichtigen Kooperationspartnern mit Konzertpräsenten.“ Auf dem Programm steht ein ungewöhnliches Programm: Zu hören ist die Jazzsuite von Bohuslav Martinu, der Danzón no. 4 von Arturo Marquez und Aaron Coplands Appalachian Suite. Die Ballettmusik des Amerikaners erhielt 1945 den Pulitzerpreis für Musik. In dem Werk hat Copland eine Shakermelodie verarbeitet, die auch unter dem Titel „Lord Of the Dance“ bekannt ist.

