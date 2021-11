Mit Werken von George Gershwin und Charles Ives im Programm gastiert die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Solist Frank Dupree am Donnerstag, 2. Dezember, um 20 Uhr in der Landauer Festhalle. Die Leitung hat Fawzi Haimors. Zu hören ist Ives’ zweite Sinfonie, in der der Amerikaner traditionelle europäische und amerikanische Musik vermischt. Neben Zitaten von Beethoven und romantischen Melodien klingt immer wieder Ragtime an. Gershwin begründete seinen Ruhm als Songschreiber für Musicals, Comedys und Revuen. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Orchesterkompositionen „Rhapsody in Blue“, „Ein Amerikaner in Paris“ und die Oper „Porgy and Bess“. Sein Stil ist von Jazz, Broadway-Songs, Tanzrhythmen und spätromantischen Harmonien beeinflusst. In Landau erklingt sein Konzert für Klavier und Orchester in F-Dur. Außerdem spielt Dupree Jazz-Improvisationen über Gershwin-Songs. 2014 wurde der Pianist zum einzigen Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs gekürt und hat sich in der internationalen Musikwelt etabliert. Karten gibt es im Büro für Tourismus im Rathaus, bei Ticket regional, online unter www.ticket-regional.de/landau.