Gegen den Bürgermeister der Stadt Widdern (Kreis Heilbronn), Kevin Kopf, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. Der parteilose Politiker soll ohne Einhaltung des notwendigen Verfahrens per Eilentscheidung Aufträge vergeben und dadurch Zahlungen in Höhe von bis zu 90.000 Euro veranlasst haben, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Dienstag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Widdern (dpa/lsw) - Die Ermittler durchsuchten demnach private Adressen des Bürgermeisters und das Rathaus von Widdern. Dabei seien unter anderem elektronische Geräte sichergestellt worden. Zudem steht Kopfs Stellvertreterin im Verdacht, die Taten unterstützt und damit Beihilfe geleistet zu haben.

Im vergangenen Jahr hat das Landratsamt nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit den Vorwürfen zur Website bereits eine Disziplinarstrafe gegen den Bürgermeister erlassen. Zu den aktuellen Vorwürfen äußerte sich die Behörde aufgrund der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht.