New York (dpa) - Der Manhattaner Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg hat eine Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bestätigt. Sein Büro habe den Anwalt von Trump kontaktiert, um dessen Überstellung zur Anklageerhebung nach New York zu koordinieren, teilte Braggs Büro am Donnerstagabend (Ortszeit) mit.