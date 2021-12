Die Oberliga-Handballer des TV Offenbach gehen mit einem Sieg in die kurze Pause. Sie gewannen bei der HSG Eckbachtal klar mit 39:27 (18:12) und festigten den zweiten Tabellenplatz. Einer der Trümpfe war Maximilian Staats, er warf am Sonntagabend sechs Tore. Für ihn war es eine besondere Begegnung, spielte er doch lange für Eckbachtal. In der Dirmsteiner Halle sah er bekannte Gesichter. Zwei ganz wichtige fehlten allerdings – seine Eltern. Sein Vater befinde sich in Quarantäne, berichtete der Linksaußen. „Und meine Mutter musste arbeiten.“ Sie verpassten eine gute Partie ihres Sohnes, der erstmals aus der Sicht eines Gastes die Dirmsteiner Halle betrat, in der ohne Harz gespielt wird: „Es ist tatsächlich verrückt. Im Training vor der Partie hatte ich super viele Bälle verworfen.“ Im Spiel klappte es dann deutlich besser. „Das gibt uns auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl und lässt uns voller Vorfreude auf den Showdown gegen Munden-heim blicken“, sagte Staats. Nach der Pause – am 9. Januar – reisen die Ludwigshafener zum Topspiel nach Offenbach.