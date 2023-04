Der Wagenburgtunnel in Stuttgart ist am Donnerstagvormittag wegen eines beschädigten Stützpfeilers am Ostportal in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei ein überhohes Fahrzeug gegen eine aufgebaute Stützkonstruktion geknallt, die sich dabei verschoben habe, wie ein Sprecher der Stadt erklärte.

Stuttgart (dpa/lsw) - Auch die Polizei ging aufgrund der Erkenntnisse von einem Autounfall aus. Ein Unfall im Tunnel sei der Polizei in jüngster Zeit aber nicht gemeldet worden, erklärte eine Sprecherin.

Am Mittag waren die Reparaturarbeiten in Begleitung von Mitarbeitern des Tiefbauamtes in vollem Gange. Eine Sperrung des Tunnels wurde von der Stadt durch die Polizei veranlasst. Umleitungen wurden eingerichtet. Die Dauer der Sperrung war am Mittag noch nicht absehbar.