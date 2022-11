Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen einer Störung im Mobilfunknetz von O2 konnten teilweise auch Kunden im Südwesten den Notruf nicht erreichen. Wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte, gebe es jedoch keine Hinweise auf eine grundsätzliche Störung des Notrufs wie etwa in Bremen oder Hamburg. Im O2-Netz waren Handy-Anrufe am Nachmittag für einen Teil der Nutzer zeitweilig nicht möglich. Grund für die Einschränkungen bei der mobilen Telefonie sei eine Störung an einem Sprachübertragungs-Server gewesen, teilte das Unternehmen mit. Ein Großteil der Telefonate könne aber über andere Server übermittelt werden. Man arbeite mit Hochdruck daran, dass die Kundschaft wieder uneingeschränkt telefonieren könne. Anrufe mit Apps wie Whatsapp waren über Datenübertragungsserver möglich.

Warnung für Baden-Württemberg