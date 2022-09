Der Städtetag fordert, das Integrationsmanagement von Flüchtlingen gesetzlich in Baden-Württemberg zu verankern. Eine gesetzliche Verstetigung des Förderprogramms erlaube es den Städten und Gemeinden, Personal langfristig zu binden und die Qualität der bisher befristeten Beschäftigungsverhältnisse zu verbessern, teilte der Verband am Freitag in Stuttgart mit. Seit dem Jahr 2017 gibt es im Land den Pakt für Integration. Ein Kernelement sind dabei die Integrationsmanager, die den Geflüchteten helfen, sich in den Alltag einzugliedern und sich dort zurechtzufinden.

Stuttgart (dpa/lsw) - „Die Integrationsarbeit gelingt am besten direkt vor Ort in den Städten und Gemeinden“, sagte Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags. Die meiste Zeit verbringen Migranten nach Erstaufnahme und vorläufiger Unterbringung in der städtischen Anschlussunterbringung, wie der Verband weiter mitteilte. Eine schnelle und erfolgreiche Integration berge ein enormes Potenzial für die Stadtgesellschaft und sei gleichermaßen mit erheblichen Herausforderungen verbunden.

