Ulms Verteidiger Tom Gaal und Stürmer Aaran Keller fallen wegen Verletzungen am Sprunggelenk am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg aus. Der SSV hofft in der Partie auf den ersten Saisonsieg

Ulm (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist SSV Ulm muss im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg auf Tom Gaal und Aaron Keller verzichten. Verteidiger Gaal habe sich am Sprunggelenk verletzt und werde «ein paar Wochen ausfallen», erklärte SSV-Trainer Thomas Wörle vor der Partie am Samstag (13.00/Sky). Der 23-Jährige hatte sich zuletzt beim 0:0 des Aufsteigers in Paderborn bereits einen Nasenbeinbruch zugezogen, hätte gegen Nürnberg aber mit einer Maske spielen können.

Auch Stürmer Keller fehle weiterhin wegen Problemen am Sprunggelenk, erklärte Wörle. «Da dauert es noch ein bisschen.» Die Ulmer haben aus bisher vier Spielen erst einen Punkt geholt und hoffen darauf, gegen den von Miroslav Klose trainierten «Club» den ersten Saisonsieg zu feiern.