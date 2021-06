Zukunftswerkstatt Teil eins: 30 Leute des Vereins, Aktive, Freizeitsportler, Anhänger, haben sich in der Halle der Konrad-Adenauer-Realschule über die Zukunft des SSC Landau ausgetauscht. Der Vorsitzende Rainer Bieling nennt zwei begleitende Projekte: Mit Thomas Kloth, Abteilungsleiter Leistungssport im Landessportbund, werde ein Konzept festgeschrieben, mit Sportwissenschaftler Lutz Thieme von der Hochschule Koblenz gebe es eine Mitglieder-Befragung. Der Verein solle aus der Mitte heraus für die Zukunft gut aufgestellt werden, so Bieling.

Die promovierte Psychologin Nadine Thomas begleitet eine Projektgruppe. Die 41-Jährige übernimmt die Prozessgestaltung. Sie beschäftige sich intensiv mit der Entwicklung von Organisationen oder auf individueller Ebene mit der Frage, was es im Innenleben und in der Außenwelt brauche, dass Talententwicklung stattfinden und Exzellenz entstehen könne. Thomas kam von Worms zum Studium nach Landau und ist geblieben. Mit ihren drei Geschwistern war sie in ihrer Kindheit und Jugend in Wormser Schwimmvereinen. In Landau habe sie den Triathlon wieder für sich entdeckt, teilte sie mit. Im Frühjahr ist die nächste Zukunftswerkstatt geplant.